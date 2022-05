Lutte contre le péril plastique : Plus de 400 délégations présentes à Dakar pour l’adoption d’ici 2024, d’un accord intergouvernemental contraignant…

Dans le cadre des négociations intergouvernementales pour mettre fin à la pollution plastique, une réunion du groupe de travail Ad Hoc et des négociations se tiennent actuellement à Dakar (du 30 mai au 1 juin) au King Fahd Palace.



Sous la présence effective d’Abdou Karim Sall, le ministre de l'environnement et du développement durable, et d’Inger Andersen, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le comité de négociation intergouvernemental formé de plusieurs délégations, a démarré cette rencontre préparatoire.



L’objectif à terme est, selon le ministre de l’environnement, d’avoir un accord contraignant, d’ici l’horizon 2024 pour lutter efficacement contre la pollution plastique…