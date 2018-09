Lutte contre le paludisme : Les élus locaux invités à consacrer davantage de ressources à la lutte contre le paludisme.

Kaolack a abrité ce week-end des activités liées à l'intensification de la communication pour le renforcement de la prévention et de la prise en charge du paludisme. L'idée pour les responsables du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) est de lancer un appel appuyé à la communauté en cette période de forte transmission pour une plus grande appropriation des mesures de prévention et de prise en charge du paludisme avec une utilisation effective des moustiquaires imprégnées de longue durée et d'action qui est sans nul doute le moyen le plus efficace de se protéger du paludisme.

Le ministre en charge de la santé et de l'action sociale qui a présidé cette cérémonie, a invité les élus locaux à consacrer davantage de ressources à la la lutte contre le paludisme. Pour ce faire, Abdoulaye Diouf Sarr dit compter sur la participation des maires et du président du Conseil départemental pour qu'ils multiplient les initiatives et consacrent plus de ressources à la lutte contre le paludisme, conformément à la vision du chef de l'État qui met la territorialisation des politiques publiques et des collectivités locales au centre de ses préoccupations...