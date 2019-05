Lutte contre le paludisme : Le ministre de la santé de la Gambie insiste sur l'implication des femmes pour l'utilisation des moustiquaires imprégnées.

Lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministre de la santé Gambien, a insisté sur l'implication des femmes pour une bonne utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA).

Selon le Docteur Amadou Lamine Samakeh, l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030 pour l'élimination de la maladie, ne sera possible qu'avec la participation des femmes du début à la fin du processus. À rappeler que les deux ministres de la santé et de l'action sociale du Sénégal et de la Gambie, ont co-présidé ce dimanche à Keur Ayip la cérémonie marquant la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En marge de celle-ci, ils ont aussi procédé au lancement officiel de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA)...