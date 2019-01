Lutte contre le paludisme : La presse régionale de Thiès distinguée, dont le bureau de Dakaractu

La presse régionale de Thiès a été distinguée par l'Association Islamique Sopey Mohamed (SAW) de Thiénaba. Le président de cette structure, El Hadj Momar Khoudia Diop, a pris cette initiative, dit-il, pour magnifier la participation et l'engagement de la presse locale dans la lutte contre le paludisme.

Présidée par le médecin chef de la région de Thiès, le Dr El Hadj Malick Ndiaye, la rencontre a été également une occasion pour le bureau de Dakaractu Thiès, de recevoir les honneurs des membres de cette association qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à la couverture du Gamou de Thiénaba et autres activités...