Lutte contre le grand banditisme : la BR de Thiès démantèle un vaste réseau de malfaiteurs.

La lutte contre le grand banditisme se poursuit sans relâche à travers le pays. Ainsi, dans la période du 13 au 16 Avril 2023, la gendarmerie a procédé au démantèlement d'un vaste réseau de malfaiteurs spécialisés dans les cambriolages et vols à main armée. À leur actif, plusieurs magasins d'électroménager, de tissus, de produits cosmétiques et autres ont été dévalisés. Après des investigations poussées, 03 membres du groupe ont été interpellés et arrêtés.



Par devers eux, les gendarmes ont trouvé un pistolet automatique, des coupe-coupes, des couteaux, des lance-pierres, trois téléviseurs, un important lot de tissus et des bouteilles de parfum. L'enquête suit toujours son cours...