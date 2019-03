Lutte contre le dopage : La CAF et la FIFA organise le premier atelier des officiers de controle

En collaboration avec la Fédération internationale de football (FIFA), la Confédération Africaine de Football (CAF) a organisé un premier atelier à l’intention des officiers de contrôle du dopage (DCO) afin de mettre à jour les compétences du personnel antidopage.



L’atelier, qui s’est tenu les 19 et 20 mars 2019 au Caire, en Égypte, a réuni 25 spécialistes venant de tout le continent et qui ont abordé des thèmes tels que les stratégies de lutte contre le dopage dans le football, les substances interdites, l’utilisation de suppléments et les dérogations pour usage thérapeutique.



Le vice-président de la commission médicale de la CAF, Yacine Zerguini a souligné que les participants ont été informés des aspects théoriques et pratiques du dopage afin de constituer un comité d’élite composé d’agents de contrôle du dopage pour les compétitions.



