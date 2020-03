Lutte contre le covid-19 à Kolda : Moussa Baldé, ministre de l’agriculture donne plus de 2 millions.

Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a remis une enveloppe de 2 millions 300 mille f cfa pour la lutte contre le coronavirus. Cette enveloppe a été repartie comme suit 2 millions pour le comité local de lutte contre le covid19 et 300 mille à la gare routière. Ce geste noble montre que le ministre de l’agriculture est au premier rang dans la lutte contre le covid19. D’ailleurs, récemment il a lancé un appel aux populations pour qu’elles respectent les mesures prises par le chef de l’État dans la lutte contre la maladie.



Sana Sané, un des proches du ministre d’avancer : « ce qu’il faut comprendre d’abord, c’est que le ministre de l’agriculture est un fils du Fouladou. Il a vu qu’aujourd’hui le monde est menacé par une maladie qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Et elle s’est signalée à nos frontières. La position géographique de notre région amène le ministre aujourd’hui, à être au premier rang pour combattre avec fermeté cette maladie. Raison pour laquelle, il a donné une contribution de deux millions f cfa au comité régional de lutte contre le covid19. Il a octroyé aussi à la gare routière la somme de 300 mille pour sécuriser la zone », estime-t-il.



Il est revenu sur le cas spécifique des marchés hebdomadaires en ces termes : « Diaobé est un carrefour de brassage culturel de la zone sud où tous les peuples de la sous-région convergent pour échanger. Et c’est pourquoi, il est important d’être solidaire pour éviter la propagation de la maladie à partir de ce marché. Ce geste du ministre montre toute l’attention qu’il porte à la population koldoise. Mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… »