Lutte contre le covid-19 à Kolda : La gendarmerie territoriale saisit 59 kg de chanvre indien, 5 boulettes de haschisch, 1.357 infractions relevées pour un montant de plus de 7 millions…

La gendarmerie territoriale de Kolda a saisi une moto chargée de 59 kg de chanvre indien et 5 boulettes de haschisch. Pour les mêmes opérations, elle a aussi immobilisé 188 véhicules, 241 motos et 27 vélos. Dans le cadre de cette lutte contre la propagation du coronavirus toujours, la brigade a interpellé au cours de ce mois (période du 1er au 27 avril) 430 personnes.



Parmi celles-ci, 85 ont été refoulées à la frontière dont 51 venant de la Guinée Conakry, 17 Bissau guinéens, 8 gambiens, 5 nigérians et 2 sierra léonais. En somme ce sont 1.357 infractions qui ont été relevées pour ces 4 dernières semaines avec 7 millions 173 mille f cfa d’amendes forfaitaires, estime le capitaine Mody Sow, commandant de la compagnie territoriale de Kolda lors de son point de presse de ce mardi 28 avril.



À en croire le capitaine Sow qui retraçait l’histoire des faits : « le Sénégal comme partout dans le monde, est engagé depuis quelques temps dans la lutte contre la propagation du covid-19. La gendarmerie mène sur le territoire national, des opérations de sécurisation. C’est ainsi qu’au cours de la nuit du 26 au 27 avril des éléments de la brigade territoriale de Kolda qui était en mission de sécurisation le long de la frontière se sont retirés au petit matin sur la ligne Saré bilaly-Saré mody pour intercepter les éléments qui essayaient de s’interposer entre nos lignes. C’est ainsi que l’équipe qui tenait la piste de contournement qui relie Sédhiou, Saré yoba et la Guinée Bissau a buté sur un motocycliste très tôt le matin ».



Sur place, les éléments ont saisi la moto qui a permis la découverte de la drogue. Mais le motocycliste a réussi à prendre la tangente. Cela n’est que l’action d’une équipe isolée qui a été enregistrée dans le cadre des opérations menée pour lutter contre le covid-19. Ces opérations montrent que les services s’activent conformément aux instructions du commandement pour parer à cette propagation du covid-19, d’après lui...