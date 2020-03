Lutte contre le covid-19 à Kolda : L’association des Oulémas et Imams apporte son appui au comité régional de lutte.

L’Association des Imams et Oulémas de la région de Kolda a apporté son appui au comité de lutte régional des épidémies, comme l’a demandé le président de la République aux citoyens. C’est pourquoi, les guides religieux, conscients de la situation veulent participer avec détermination à l’effort de guerre contre cette pandémie.



Ainsi, une délégation de l’Association des Imams et Oulémas de Kolda s’est rendue à la Gouvernance pour remettre une enveloppe financière en guise d’appui au comité régional de gestion des épidémies. La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de la gouvernance en présence du Médecin Chef de Région, le Dr Yaya Baldé, hier jeudi 26 mars.



Le Dr Oumar Ba, porte-parole du jour, d’avancer : « nous sommes venus apporter notre modeste contribution pour soutenir le plan régional de riposte contre la maladie du coronavirus pour la mise en œuvre du plan. »



Comme le veut la tradition religieuse, l’association n’a pas voulu se prononcer sur le montant remis au comité régional de lutte. Pour l’association, l’importance est de participer à l’éradication de cette pandémie. Donc, il est primordial pour nous, en tant qu’association, de participer mais aussi en tant qu’acteurs, de sensibiliser les populations pour son éradication.



Prenant la parole, l’imam ratib Thierno Alassane Tall a confirmé leur engagement. « Notre engagement en tant que guides religieux de la région va demeurer sans faille contre le covid19. C’est pourquoi, aux cotés du comité de lutte, nous nous engageons pour bouter cette pandémie hors de nos frontières », précisera-t-il.



Se félicitant de ce geste, le gouverneur de la région, Mr Ousmane Kane d’indiquer : « on se réjouit de cet acte responsable et le montant importe peu, car l’essentiel est de participer. Et en cela, vous répondez à la responsabilité et à l’appel du chef de l’État... Je vous demande de continuer à formuler des prières pour le chef de l’État, le Sénégal, afin que nous gagnions ce combat. Même si nous comptons zéro cas de covid-19 à Kolda, la lutte est loin d’être gagnée... »