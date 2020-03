Lutte contre le covid-19 à Kolda : L’association Jenku Fouladou remet du matériel médical d’une valeur de plus de trois millions.

Pour mieux lutter contre le covid-19 à Kolda, l’association Jenku Fouladou a remis du matériel médical estimé à plus de trois millions de f cfa au comité régional de lutte contre la pandémie. Ce matériel médical est destiné à la riposte, mais aussi au personnel soignant afin de se protéger et éviter la propagation de la maladie.



À en croire Lamine Mballo, vice-président de l’association, « nous avons amené du matériel pour la lutte contre le covid-19. Il faut savoir que c’est l’ensemble des acteurs de Jenku dans un élan de solidarité qui ont contribué à acheter ce matériel-là. Face à cet événement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C’est pourquoi, les populations du Fouladou peuvent compter aussi sur notre soutien et aide à combattre la maladie. Le matériel est composé de produits d’hygiène, de masques de protection pour le personnel soignant et des médicaments. Il est important aussi pour protéger le personnel soignant puisqu’il est en contact direct avec les malades. Il faut que tout le monde se mobilise avant que la situation devienne catastrophique. C’est pourquoi, nous apportons notre modeste contribution ».



Yaya Baldé, médecin chef de la région, de se réjouir de la réception de ce matériel au nom gouverneur, président du comité régional de gestion des épidémies. Cette action, selon lui, a été préparée dans des délais très courts « l’association a pu réunir plus de trois millions pour la lutte contre le covid-19 pour compléter l’existant qu’il y avait déjà ».



Le matériel a été réceptionné ce samedi 21 mars à la région médicale en présence des membres de Jenku Fouladou et de l’administration régionale de la santé.