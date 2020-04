Lutte contre le covid-19 à Kolda : 59.070 ménages ciblés pour l’aide alimentaire.

Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, a décidé de dégager une enveloppe de 69 milliards d'appui à l'aide alimentaire.



Ainsi, 8 millions de personnes sont concernées par cette aide pour 1 million de ménages sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, ce ne seront pas moins de 59.070 ménages qui bénéficieront de l’aide alimentaire liée aux effets de la pandémie du COVID-19 dans la région de Kolda.



Ce nombre total de ménages est composé de ceux tirés du registre national unique (RNU) et d’autres qui y ont été ajoutés par extension et considérés comme de potentiels impactés par le covid-19 dans les trois départements.



Ainsi, pour le département de Kolda, on a 18.329 inscrits au registre national unique et 2.610 ménages recensés vulnérables au covid-19 pour donner un total de 20.939 ménages inscrits au RNU plus extension au covid-19.



Le département de Vélingara se taille la part du lion avec 4.744 ménages vulnérables au covid-19 pour un total bénéficiaires RNU plus extension de 27.027 ménages. Cela s’explique par le fait que le département de Vélingara est le plus peuplé de la région de kolda. Et d’ailleurs, la commune de Médina Gounass compte plus de ménages avec 4.494 inscrits au réseau national unique plus extension au covid19. Puis vient Kolda en deuxième position avec 20.939 ménages et Médina Yoro Foula arrive au troisième rang avec 11.104 ménages pour l’aide alimentaire.