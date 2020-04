Lutte contre le covid-19 / Wack Ngouna : Amadou Lamine Dieng en soutien aux populations et aux structures sanitaires de la localité.

Le maire de Wack Ngouna a répondu favorablement à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État afin de lutter efficacement contre le Coronavirus.



Amadou Lamine Dieng, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a mis à la disposition du comité communal de riposte contre la pandémie, dirigé par le sous-préfet d'arrondissement, et des structures sanitaires (poste de santé et centres de santé), un important lot de détergents, masques, lave mains, gants ainsi que 20 tonnes de riz.



La cérémonie de réception de ce don a été matérialisée ce matin d'une façon sobre, compte tenu du contexte qui exige le respect des règles édictées.



En marge de cette cérémonie, l'édile de Wack Ngouna a doté le poste de santé de la commune d’un matériel sanitaire de dernière génération et d'une ambulance médicalisée obtenue par le biais du ministère de la santé et de l'action sociale...