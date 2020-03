Lutte contre le covid-19 : « PIT/Sénégal reste convaincu que notre peuple, pétri de valeurs et de courage, finira par se sortir victorieux de cette épreuve » (Déclaration)

En quelques jours, un mot, un nom, celui d’un étrange envahisseur, nous est devenu familier. Il n’a, en définitive, mis que quelques semaines pour passer de la lointaine Chine au Sénégal, transitant par de nombreux autres pays du monde.

Ce faisant, il administre à tous, la preuve que nous sommes définitivement du même monde, quels que soient la hauteur, la superbe, l’hypocrisie ou le cynisme de certaines barrières dont beaucoup indûment érigées. Le coronavirus, par sa vitesse de transmission, le dérèglement systémique qu’il induit et son irrespect des différences raciales, sociales, religieuses et politiques, administre des leçons de vie sur lesquelles il faudra bien revenir au moment opportun. En attendant, le Sénégal est touché, de plein fouet. Pas seulement sous le rapport des nombreux compatriotes expatriés, durement éprouvés par ce qui se passe en Chine, en Italie, en France ou en Espagne. Mais aussi par l’attaque frontale qu’il subit de la part de ce visiteur importun ayant fini de prendre ses quartiers dans le pays. En ce temps d’épreuve, le peuple sénégalais n’a aucun autre choix que celui de faire face en mettant le maximum d’atouts de son côté. D’abord, en ne cédant ni à la panique, ni à la recherche puérile de bouc émissaire. Ensuite, en faisant montre d’une discipline sans faille par laquelle chaque sénégalaise, chaque sénégalais exécuterait les recommandations du Comité national de gestion des épidémies. Enfin, en faisant montre de solidarité pour que les efforts et les ressources de chacun servent à tous. Dans ce cadre, le Secrétariat du Comité central du PIT félicite le Président de la République pour toutes les mesures de bon sens prises depuis la survenue de ce qui a fini par devenir une pandémie. Dans la même veine, le PIT dit sa reconnaissance aux guides religieux sénégalais qui, adhérant aux mesures prises, s’acquittent, encore une fois, de leur importante mission de régulation sociale. Le PIT est, par ailleurs, fier de la résilience du personnel médical de notre pays. Il présente ses hommages déférents à toutes les femmes et hommes qui, fidèles à leur serment, font face quotidiennement à un danger dont ils connaissent, en l’occurrence parfaitement, le caractère à la fois pernicieux et ravageur. Le PIT/Sénégal appelle tous les compatriotes à se convaincre que le salut de tous est dans l’intelligence et l’effort de chacun pour barrer la route au virus, rompre le cas échéant la chaîne de transmission, distraire en ces temps particuliers l’essentiel de l’accessoire.

Le Parti de l’Indépendance et du Travail demande à chacune et à chacun de ses militants et sympathisants de se mettre intégralement à la disposition du pays pour apporter sa contribution pleine et entière au combat de tous. Le PIT/Sénégal reste convaincu que notre peuple, pétri de valeurs et de courage, finira par se sortir victorieux de cette épreuve...