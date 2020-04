Lutte contre le covid-19 : Médina Baye donne un chèque de 10 millions de Fcfa.

À travers son fonds, Médina Baye a joué sa partition à l'effort de guerre. Ainsi, la cité religieuse a mis sur la table une enveloppe de 10 millions de nos francs.



Cet après-midi, le vice-khalife Serigne Mahy Niass a remis aux autorités administratives dont le gouverneur, Alioune Badara Mbengue, un chèque de 10 millions de Fcfa pour appuyer le comité régional de lutte contre les épidémies de Kaolack.



Prenant la parole, Serigne Mahy Niass s'est félicité des efforts consentis par les autorités étatiques, sanitaires et politiques afin de faire face à la propagation du covid-19. À le croire, notre pays est aujourd'hui donné en exemple partout dans le monde pour tout ce qui est en train de se faire pour barrer la route au virus.



Après avoir reçu le chèque, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a indiqué que cette enveloppe financière constitue une contribution nationale et fera de son mieux pour que le chef de l'État en soit informé.



Dans son discours, le gouverneur a aussi fait état des cas communautaires qui sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur. D'où les mesures qui ont été prises au marché central de Kaolack pour libérer les emprises.



À noter que la cité religieuse a également offert 4.400 sacs de riz aux populations de Kaolack...