Lutte contre le covid-19 : Le transport interurbain de Kolda en ordre de bataille.

Le transport interurbain de Kolda se met en ordre de bataille contre le covid-19 suite aux directives reçues de leur ministère de tutelle, qui a pris toutes les dispositions sanitaires, préventives et sécuritaires à l’intérieur comme à l’extérieur pour lutter contre le coronavirus.



Selon Mamadou Lamine Baldé dit "Kane", chef du réseau du transport interurbain « nous avons mis des seaux à chaque terminus pour que les clients se lavent les mains avec une solution antiseptique avant de monter. Et en plus, nos chauffeurs et nos receveurs portent des masques et des gants pour se protéger. Nous avons mis ce dispositif interne puisque l’argent est touché par tout le monde et c’est pourquoi nos receveurs portent des gans pour se prémunir ».



Toujours dans le cadre de la lutte contre le covid-19, des gels sont mis dans les bus pour que les clients pris en cours l’utilisent par précaution. Pour monsieur Baldé, « nous désinfectons tous nos véhicules quotidiennement vers 15 heures pour respecter les directives du ministère des transports ».



Les bus sont utilisés quotidiennement par des clients venus de partout comme la Guinée Conakry ou Bissau et la Gambie. C’est pourquoi, d’après lui, « ces mesures sont de rigueur et nous restons vigilants en cas de sujet suspect, nous alertons le comité de surveillance », dira-t-il...