Lutte contre le covid-19 : Le clin d'œil de Rahma aux hommes d'affaires du pays.

L'opérateur économique de Kaolack a tenu à lancer un appel à ses pairs à la suite de leur contribution dans la lutte contre le covid-19, qui est estimée à moins d'1 milliard de nos francs.



En marge d'une cérémonie de distribution de produits d'hygiène et de denrées alimentaires à Kaolack, l'homme d'affaires a déclaré que ces derniers peuvent faire mieux. " Nous ne sous-estimons guère leur participation. Au contraire, nous les remercions d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Mais je sais pertinemment qu'ils peuvent donner plus qu'1 milliard. C'est pourquoi, j'invite tous les hommes d'affaires de ce pays à mettre encore la main à la poche afin que notre pays puisse avoir rapidement les moyens pour venir à bout de ce fléau..."



À rappeler que l'ambassadeur itinérant a organisé hier à Kaolack une cérémonie de distribution de détergents, de lave-mains et de denrées alimentaires...