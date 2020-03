Lutte contre le covid-19 : Le Dr Aïssatou S. Gladima accompagne les districts sanitaires et les femmes de Joal-Fadiouth.

En appui à l'élan de solidarité nationale impulsé par le Président Macky Sall pour lutter contre la propagation du covid-19, la Ministre des Mines et de la Géologie, Dr Aïssatou Sophie Gladima a procédé le mardi 17 mars 2020, dans les locaux du Ministère des Mines et de la Géologie sis Diamniadio, à la remise d'un important lot de produits d'hygiène (eau de javel, gel mains ...) au district sanitaire et aux organisations de femmes et de jeunes de son fief Joal-Fadiouth.

Un geste hautement apprécié et magnifié par les bénéficiaires qui en ont profité pour réitérer leurs remerciements à Mme le Ministre pour son attachement au terroir. Mme Aïssatou Sophie Gladima compte également mener d'autres actions de solidarité à l'endroit des populations, notamment des femmes pour contribuer à l'endiguement de ce fléau.