Lutte contre le covid-19 : La ministre des mines annonce la fermeture des sites d'orpaillage et invite les sociétés minières à s'investir.

Sophie Gladima Siby se veut formelle, il faut plus de vigilance pour stopper le Coronavirus avec des mesures drastiques. « On a envoyé des circulaires qui vont annoncer cette mesure de fermeture des sites d’orpaillage qui sont des zones à risque, véritable vecteur de propagation potentielle de la maladie. Les gouverneurs vont l’appliquer dès réception. J’ai instruit les gouverneurs des régions concernés », a annoncé la ministre des Mines et de la Géologie.



«D’autres mesures vont renforcer ce dispositif mis en place pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages actuellement dans le monde. Les directeurs généraux regroupés au sein de la Chambre des Mines ont décidé d’un commun accord d’aménager leurs horaires de travail pour amoindrir les risques de contagion dans les usines. La rotation est très bien organisée. Il y’a aussi la mise en quarantaine des agents ayant voyagé depuis le début de cette pandémie », a-t-elle ajouté.



Aussi la contribution financière pour appuyer l’Etat dans cette lutte par les acteurs de ce secteur sera effective dans les jours à venir...