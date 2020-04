Lutte contre le covid-19 : L’Association "La Goutte d’O" confine les Femmes handicapées de Rufisque.

Les personnes vivant avec un handicap sont très vulnérables en cette période de crise sanitaire. « À Rufisque, les femmes membres de l’Association des Handicapés du département ont reçu des Kits alimentaires pour faire face à cette crise qui est surtout économique chez cette frange de la population », selon Gnagna Ndoye, membre de l’Action Humanitaire Sénégal. Elles sont plus d’une cinquantaine de bénéficiaires qui ont reçu du riz, de l’huile et d’autres denrées de première nécessité d’une valeur de plus de 2 millions . « Ces produits vont permettre à ces femmes qui sont dans des ménages vulnérables de faire face à cette crise », a-t-elle ajouté.



Une initiative réalisée grâce à l’appui de l’Association Nantaise, "La Goutte d’O." Selon Ndèye Siny, la présidente de l’association des handicapés de Rufisque, « Ces Kits vont nous permettre de retenir ces personnes dans les foyers. On dit restez chez-vous, mais il faut le minimum pour survivre durant ce confinement. Cette association a posé les premiers jalons », a-t-elle annoncé lors de cette cérémonie de remise qui s’est tenue au service départemental de l’Action Sociale de Rufisque ce 17 Avril.