Lutte contre le covid-19 / FSH : Le Président Seydou Diouf mobilise le monde du handball Sénégalais.

Face au coronavirus, la fédération sénégalaise de handball invite les ligues, districts, clubs et écoles de handball à s'engager dans la lutte contre cette pandémie mondiale. La fédération, au nom de la grande famille du handball, est en train de se mobiliser pour contribuer à l'effort de guerre contre ce fléau qui n'épargne aucun pays, aucune race, aucune religion et aucun âge.

"Nous comptons sur chaque athlète, chaque entraîneur, chaque joueur, chaque dirigeant pour participer à la sensibilisation pour le respect des prescriptions et recommandations du corps médical. À ceux qui le peuvent, le trésorier général est à disposition pour collecter toute contribution financière, quel que soit le montant, qui permettra à notre fédération de contribuer à l'effort collectif du mouvement sportif national", a dit le Président de la fédération Sénégalaise de handball, M. Seydou Diouf, dans une note qui nous est parvenue.