Lutte contre le covid-19 / Abdoulaye Baldé donne un appui de 100.000.000 F Cfa au district sanitaire de Ziguinchor.

Le député-maire de Ziguinchor a procédé ce jeudi à la remise de don pour la lutte contre le covid-19 dans le sud du pays. Même si aucun cas n’est déclaré positif, la municipalité de Ziguinchor a consenti un effort à hauteur de 100.000.000 francs Cfa pour soutenir les autorités sanitaires de la ville.



« J'ai mis ce matin, à la disposition du centre de santé de Ziguinchor, une ambulance médicalisée et un important lot de matériel médical pour une valeur de plus de 100.000.000 de F CFA. Un investissement que la mairie a fait avec ses partenaires pour pouvoir venir en aide à la santé de la région pour relever le plateau médical », annonce Abdoulaye Baldé.



Ce lot de matériel permettra aux structures sanitaires de la commune d'avoir un meilleur plateau technique et d'améliorer leurs offres de soins surtout dans cette période de lutte contre le COVID-19.