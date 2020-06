Lutte contre le coronavirus aux HLM : Seize familles actuellement confinées, selon le 1er adjoint au maire.

La mairie des Hlm a procédé ce samedi 13 juin à la distribution de masques et de kits sanitaires à ses administrés. Ce, aux fins de lutter contre la maladie aux coronavirus qui a touché de plein fouet cette commune. À cette occasion, le premier adjoint au maire, Ibrahima Seydi, également chargé de la riposte contre la Covid-19, a révélé que seize familles sont actuellement confinées et qu’elles sont accompagnées par la mairie en denrées alimentaires et en kits sanitaires.