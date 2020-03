Lutte contre le coronavirus : Sadio Mané débloque une enveloppe de 30 millions FCFA.

Après les fortes mesures prises par l’Etat du Sénégal face à la pandémie du coronavirus, place à un fort élan de solidarité et de patriotisme de la part des fils du pays. Et, c’est justement l’un de ses plus illustres ambassadeurs dans le monde, le footballeur Sadio Mané qui a montré l’exemple en débloquant une enveloppe de 30 millions de FCFA en guise d’appui au Sénégal.



Une information qui a été dévoilée par le quotidien sportif Record de ce mardi 17 mars. Le geste du ballon d’or Africain 2019 n’est pas totalement surprenant vu que le Sénégalais est un philanthrope dans l’âme. Déjà à l’initiative de plusieurs projets d’utilité publique tels que la construction d’une école, d’un hôpital et d’un terrain de football dans son village natal (Bambali.) L’attaquant de Liverpool entend participer activement à l’éradication de la pandémie du Covid-19.