Lutte contre le cancer du col de l’utérus à Kolda : Environ 200 femmes dépistées grâce à l’épouse du maire de la commune.

Ce ne sont pas moins de 200 femmes qui ont été dépistées au cancer du col de l’utérus grâce à madame Khady Baldé épouse du maire Abdoulaye bibi Baldé. Et ce dépistage a eu lieu au poste de santé de sikilo ouest où très tôt le matin, les femmes informées de la nouvelle ont pris d’assaut les lieux.



À en croire Mariama Daba Diamanka (hcct) venue représenter Mme Baldé, « il est important pour nous les femmes, de connaître notre diagnostic sur le cancer. Et surtout celui de l’utérus qui hante le sommeil de beaucoup de femmes. Et c’est pourquoi, la bonne dame a jugé nécessaire d’offrir un dépistage gratuit. Et c’est la seule occasion pour certaines de se faire dépister faute de moyen. Et depuis 7 ans, elle œuvre dans le social et l’humanitaire. Et cette année, elle est en partenariat avec l’institut des sciences de la santé (issa) et la poste pour donner plus d’élan à la lutte contre ce fléau.»



Elle ajoute : « l’objectif de ces dépistages est de participer à réduire le cancer du col de l’utérus qui fait beaucoup souffrir les femmes au Fouladou. Et si l’on voit le nombre de femmes présentes sur les lieux, cela dépasse même notre espérance. Cela veut dire que les femmes sont conscientes du danger de ce fléau, mais aussi qu’elles sont déterminées à éradiquer ce mal.»



À part ce noble geste, l’épouse de l’édile de Kolda, Khady Baldé, œuvre aussi dans la construction et la réhabilitation de maternité pour lutter contre la mortalité infanto maternelle, véritable problème au Fouladou.