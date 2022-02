Lutte contre le cancer : Abdoulaye Diouf Sarr liste les engagements du président Macky Sall.

Face à la peur de nouveaux cas de cancer, le ministre de la Santé et de l'action sociale sous l'égide du président Sall, a jugé nécessaire de prendre des mesures urgentes afin de lutter contre cette hausse du taux de mortalité projetée sous le regard des projecteurs d'ici 2030.



Parmi ces stratégies, on peut noter le renforcement de la collaboration multi sectorielle, la consolidation des environnements favorable à la santé, l'amélioration de la prise en charge des maladies non-transmissibles et la recherche.



Son excellence compte aussi dans ce sens doter l'ensemble du pays d'infrastructures sanitaires modernes de qualité pour assurer les meilleurs soins de santé à toutes les populations du Sénégal.