Lutte contre le bradage du littoral : Pierre Goudiaby Atépa invite l'État au changement de perspective

Profitant de la journée internationale de l'environnement, Pierre Goudiaby Atépa continue son acharnée lutte contre le bradage du littoral qui devient, ces jours ci, un sujet fortement discuté.

En compagnie de l'association pour la défense du littoral (Sos Littoral) et de La Perl, l'architecte,dans une énième interpellation aux autorités pour faire face à ce fléau qui persiste depuis des années et qui tend à dégrader l'environnement, appelle à la justice foncière. "Arrêtez cette occupation irréguliére et illégale du littoral qui se fait à travers des transactions entre une minorité au détriment du peuple Sénégalais!!!"



"Aujourd'hui, force est de constater que les choses au niveau de la corniche se sont empiré. C'est pourquoi, aujourd'hui, de la postures de critiques, des propositions d'aménagement sont actuellement disponibles à notre niveau", rappelle Pierre Goudiaby Atepa.

Mais également, il tiendra à préciser que "tout ce qui est fait dans le cadre de cette lutte contre l'utilisation abusive du littoral, se fait en bonne entente avec SOS littoral et La Perl".



Avec ces organisations œuvrant pour la préservation du domaine national public et donc le littoral, Pierre Goudiaby Atépa a énuméré ses grandes propositions d'aménagement au bénéfice de tous.

Le minsitre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est ainsi appellé par l'architecte à s'impliquer dans cette lutte pour le changement positif au niveau du littoral. Pensant qu'il est temps d'agir, Pierre Goudiaby Atépa avec SOS Littoral et La Perl restent ouverts même si, précise l'architecte, "une procédure pour amener l'affaire devant la justice est en cours, car l'heure est de stopper ces actes spontanés qui dégradent l'environnement".