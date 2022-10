Lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose : le CNLS lance un projet de 650 millions de Fcfa.

Dans le cadre du renforcement à l'accès aux soins, incluant la prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies notamment du VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose, le Conseil National de Lutte Contre le Sida (CNLS) a procédé ce vendredi 14 octobre au lancement d’un projet intitulé "Continius- PV" avec un coût global de 650 millions FCFA, financé par une entreprise française.



Ce projet a comme stratégie principale, le déploiement des véhicules de soins de proximité pour lutter contre ces trois maladies. Pour une durée de trois ans, ce dernier s'exerce dans trois des départements du Sénégal à savoir Kaolack, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor...