Lutte contre le Palu : La campagne "Zéro Palu! Les entreprises s'engagent" lancée avec l'ouverture d'un fonds de mobilisation des ressources.

La campagne "Zéro Palu! Les entreprises s'engagent" a été officiellement lancée ce 21 novembre dans le but de stimuler l'engagement du secteur privé dans la lutte pour l'élimination du paludisme en Afrique, particulièrement au Sénégal. L'initiative dirigée par le Groupe Ecobank en collaboration avec le partenariat RMB pour en finir avec le paludisme et Speak up Africa vient en appui de la campagne "Zéro Palu! Je m'engage" endossée en 2018 par l'Union africaine.



La campagne vise à favoriser la mobilisation des entreprises, des chefs d'entreprise et des ressources nationales pour un financement durable du contrôle et de l'élimination du paludisme.



Pour une meilleure facilitation de la collecte des ressources, le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale a procédé au lancement du "Fonds Zéro Palu" auquel le Groupe Ecobank a contribué à hauteur de 60 millions Fcfa.



En 2019, 354.708 cas confirmés de paludisme ont été décelés dont 260 décès.



Le Sénégal est le 2ème pays après le Bénin à lancer l'initiative "Zéro Palu! Les entreprises s'engagent" pour impulser un élan visant à renforcer l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Elle fait suite au lancement régional de l'initiative au mois de juillet 2020.



Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et le Directeur Général de Ecobank Sénégal ont procédé à la signature de la déclaration d'engagement et d'appel à l'action pour l'élimination du paludisme au Sénégal et en Afrique en général.