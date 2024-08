Lutte contre le Mpox : L’Institut Pasteur de Dakar mettra bientôt un vaccin

Initiatrice de l’atelier régional de formation sur le diagnostic moléculaire du virus de la variole du singe en compagnie de l’organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) s’active pour la mise en place d’un vaccin. Une ambition à portée de main selon les autorités de l’Institut qui ont pris part à l’ouverture de l’atelier tenu ce lundi 26 août 2024. « La question de la vaccination est encore à l’étude. Il y a plusieurs variantes qui circulent : le clade 1a, le clade 1b et le clade 2. Les études sont en cours très avancées. D’ici quelque temps et si l’épidémie se propage, on pourra mettre aux pays à risque des vaccins pour contrôler la propagation de l’épidémie » renseigne le représentant de l’IPD à l’atelier.







« Il y a une menace mondiale. C’est pourquoi nous avons réuni tous les professionnels pour leur donner des outils pratiques pour diagnostiquer, traiter et contrôler la maladie » assiste Dr Abdourahmane Sow de l’IPD.



A l’en croire, « il y a quelques pays qui en Afrique de l’Ouest qui ont des cas : Nigéria, Libéria, Côte d’Ivoire, Bénin mais pas encore au Sénégal » rassure qui fait savoir que les test rapide sont disponibles partout au Sénégal.