Lutte contre le Covid-19 : « notre pays fait une nation. On doit faire face à un double défi sanitaire et économique » (HD Seydou Diouf, Pdt. Com. Fin.)

Après avoir félicité le chef de l’État, pour l'ensemble des mesures prises depuis le début de la pandémie, l'honorable député Seydou Diouf, a félicité l'ensemble du peuple Sénégalais. Selon lui, « notre pays est le fait d’une nation ». Cependant, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, estime que les conséquences économiques qui commencent à se faire ressentir, doivent être prises très au sérieux. En effet, l’économie Sénégalaise ne sera pas épargnée par la crise mondiale causée par le COVID-19. Selon le député Seydou Diouf, « l’État du Sénégal a pris des mesures dans ce sens. Notre pays étant une économie ouverte dans le monde, forcément les répercussions de la crise mondiale vont avoir des répercussions dans notre pays. Les exportations en provenance de la Chine ont été bloquées depuis un certain temps, les aléas économiques qu’on remarque depuis quelque temps en Europe ont un impact sur nos ressources. » Au plan interne, le ralentissement de l’activité économique va se faire ressentir avec la fermeture de certaines lignes aériennes avec les pays qui avaient une tradition forte de migration avec le Sénégal, cela va se ressentir dans l’économie du pays, a-t-il ajouté.

Le sort de certains hôtels de la place impactés par cette pandémie qui freine le secteur touristique et celui des travailleurs, exigent forcément des mesures d’accompagnement de sortie de crise. « Il faut que tout le monde contribue. Cette contribution permettra à l’État de faire face. Le président de la République n’hésitera pas à geler certains investissements pour pouvoir redéployer les crédits, pour faire face à cette maladie, à cette épidémie le temps qu’on traverse cette étape. Il nous faut travailler à cela. Tout le monde l’a compris et cet élan national est à saluer », a-t-il annoncé. Ainsi, l’État du Sénégal ambitionne de mettre sur place un matelas financier pour voir comment accompagner ces entreprises menacées par cette pandémie qui oblige parfois le confinement pour éviter la propagation du virus. « Tout est dans la régulation. Il faut des mesures fortes pour organiser les secteurs à risque comme les marchés. Le ministre du commerce est en train de tout organiser dans ce domaine », a annoncé le député à l’Assemblée Nationale, et président de la commission des finances, HD. Seydou Diouf.