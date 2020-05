Lutte contre le Covid-19 : le personnel de Sonatel se mobilise et remet 50 millions à l’Etat

Le personnel de Sonatel, représenté par l’intersyndicale, les associations et les amicales de l’entreprise, a remis le jeudi 14 Mai, un chèque d’un montant de Cinquante millions trois cent cinquante-six mille trois cent deux francs (50.356.302 FCFA) à l’Etat du Sénégal pour lutter contre le Covid-19. Une somme obtenue à la suite d’une collecte du personnel de Sonatel qui a recueilli les cotisations auprès de tous les salariés. Appuyée par la Direction générale, qui s’est réjouie de cette initiative portée par les partenaires sociaux, cette contribution du personnel de Sonatel répond à l’effort participatif national pour renforcer les moyens de l’Etat dans la lutte contre la pandémie.

Mme Ndèye Tiké Ndiaye DIOP, Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, a reçu le chèque des mains de M. Babacar Sarr (SG Syndicat SYTS), qui avait à ses côtés Mme Ndèye Founé Niang Diallo (SG Syndicat SNTPT), Mme Habibatou Sarr Diop (Présidente Amicale des Femmes de la Sonatel, AFSON), M. Samba Mintou Seye (Président Amicale des Cadres de la Sonatel, ACSON), M. Ibrahima Seye (Président ASC Sonatel), accompagnés de M. Mamadou Ibrahima Traoré (Directeur des Ressources Humaines) et M. Abdou Karim Mbengue (Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures).

Madame la Ministre est revenue sur la participation notable du Groupe Sonatel évaluée à date à plus de 2 milliards en nature, services et en numéraire, dans cette lutte nationale contre le Covid-19 et a formulé de chaleureux remerciements en son nom ainsi qu’en celui du Chef de l’Etat, à l’endroit du personnel de Sonatel. Soulignant au passage, le fort sentiment de patriotisme dont il fait preuve à travers ce geste de solidarité citoyenne contre la pandémie.

Source AFSON