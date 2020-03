Lutte contre le Covid-19 : la COSYDEP appuie le ministère de l'éducation

En cette période critique liée à la pandémie du COVID-19 et exigeant une solidarité citoyenne agissante, le Ministère de l’Education nationale (Men) a reçu en audience une délégation de la Cosydep composée de sa Présidente, de son Directeur exécutif et de son chargé de communication. La délégation dudit ministère, conduite par Mme le Secrétaire général et comprenant, le Conseiller technique N°1, différents Directeurs et Chefs de service, a manifesté toute sa satisfaction et sa reconnaissance pour la qualité du partenariat avec la Cosydep.Au cours des échanges, la Cosydep a fait un exposé succinct des initiatives prises pour contribuer à la lutte contre la pandémie du COVID 19. Parmi celles-ci, l’on peut retenir :Une déclaration sur la fermeture des établissements scolaires et universitaires ;Un mémo transmis à nos antennes régionales pour les instruire d’appuyer les initiatives des autorités locales.Le renforcement de l’émission à grande écoute « En classe » avec un appel aux citoyens à travers le slogan « Du jaare ci man : Toog ci kër gi, jànge ci kër gi, Mucc ci koronaa »Le développement de messages et d’outils simples de communicationL’utilisation de Cosydep TV comme plateforme de sensibilisation des communautés et d’accompagnement des apprenants ;Mme le SG et ses collaborateurs ont apprécié positivement la disponibilité ainsi que l’engagement inconditionnel de la Cosydep à mettre à profit tout ce qui dépend d’elle pour appuyer notre système d’éducation et de formation.