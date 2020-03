Lutte contre le Covid-19 à Vélingara : Les organisations de producteurs du bassin de l’anambé apportent leur appui au comité de lutte local.

Les organisations de producteurs du bassin de l’anambé apportent leur soutien au comité de lutte départemental contre le Covid-19 conformément à l’appel du président de la République et de leur ministère de tutelle, celui de l’agriculture. C’est pourquoi, comme les autres organisations, Agrisen a apporté son appui pour barrer la route au coronavirus.



À en croire Amadou Diaby, responsable de cette organisation, « Vélingara est un département vulnérable avec les derniers cas suspects signalés et dépistés négatifs. C’est pourquoi, nous avons voulu dans l’élan de solidarité remettre au comité local de lutte des produits tels que le riz, le savon, des lave-mains, des bouilloires, du savon et de l’eau de javel. C’est une façon pour nous de répondre à l’appel du ministre de l’agriculture, Moussa Baldé ».



M. Diaby estime qu’il serait injuste pour eux de ne pas participer à l’effort de guerre vu les bons résultats agricoles obtenus grâce à la bonne politique agricole du ministre de l’agriculture. Dans la foulée, il pense que « c’est une suite logique pour nous de contribuer à hauteur de trois millions de nos francs pour soulager les populations, surtout celles mises en quarantaine ces derniers jours. »



Il ajoute que le département partageant les frontières avec trois pays (la Gambie, et les deux Guinée), « nous devons être très vigilants, car nous devons être des boucliers pour nous-mêmes et les autres ».



La remise de cette contribution a été faite devant l’adjoint au préfet de Vélingara, le médecin chef de district et des représentants de l’organisation paysanne.