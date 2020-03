Lutte contre le Covid-19 à Koungheul : La députée Fanta Sall renforce la sensibilisation.

La pandémie du coronavirus est aujourd'hui répandue un peu partout dans le pays. Plusieurs régions sont atteintes par ce virus. C'est pourquoi la sensibilisation au niveau des régions les plus reculées du pays, doit être intensifiée vu, aujourd'hui, le nombre de cas de contamination qui a dépassé la barre des 100.



Ainsi, la parlementaire de Koungheul a rendu visite aux populations pour les soutenir dans cette lutte contre le Covid-19.



Par la même occasion, une campagne d’échanges et de sensibilisation est menée par Fanta Sall qui a, par ailleurs, offert un lot de produits désinfectants pour participer à l'entretien de la propreté qui est un élément essentiel dans la lutte contre le Covid-19.



La députée a aussi invité les populations à se conformer aux normes et règles qui ont été établies pour mieux endiguer ce virus qui constitue un véritable fléau. Un fléau qu'il faut combattre de manière stratégique...