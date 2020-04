Lutte contre le Covid-19 à Biscuiterie : Le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf équipe sa commune pour éradiquer le virus.

Dans la perspective de lutter contre la pandémie du coronavirus, le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf s’est illustré pour venir en soutien à sa commune. Ce n’est certes pas la première fois que Biscuiterie bénéficie des largesses du ministre-conseiller, mais cette fois-ci, c’est dans un contexte particulier.



La crise sanitaire causée par le Covid-19 nécessite beaucoup d’efforts, notamment dans le domaine de la sensibilisation et du soutien. Ainsi, le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf, a donné du matériel pour la prévention du Covid-19, composé de seaux, de savon, et de gel hydro alcoolique qui sera implanté dans tous les coins de la commune de Biscuiterie pour permettre à chacun de se laver les mains avant de rentrer chez soi.



Ce geste, d’une envergure de « Hadiya », selon le ministre-conseiller, contribue à la matérialisation de l’appel lancé par le chef de l’Etat pour intensifier la prévention car, « on peut ne pas capter le virus en se prémunissant des règles d’hygiène et surtout en respectant les gestes barrières qui ont été édictés par les autorités sanitaires ».



Il appelle ainsi toute la population sénégalaise, en particulier celle de la commune de Biscuiterie, à faire bon usage de ce matériel qui contribue à soutenir les familles qui n’ont pas suffisamment de moyens. Pour terminer, Mr Diouf incitera les personnalités morales, religieuses, coutumières et politiques, à prier pour que le pays retrouve ses habitudes et que chacun vaque à ses occupations...