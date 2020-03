Lutte contre le Covid-19 à Biscuiterie : Le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf en appoint à sa commune.

Décidément, avec 51 cas présentement pris en charge, le Covid-19 doit être plus que jamais pris au sérieux. Au Sénégal, les campagnes de sensibilisation se multiplient à travers divers canaux comme les réseaux sociaux, les médias, les chaînes de télévision etc...

Ainsi, la commune de Biscuiterie ne veut pas déroger à la règle, et ce matin, le Docteur Arona Coumba Ndoffène Diouf, répondant à l'appel du chef de l'État et des autorités sanitaires, a donné un important lot aux chefs de quartier et notables pour les distribuer aux familles qui ont le plus besoin de soutien en cette période difficile.



Des cartons d'eau de javel, de gel hydro-alcoolique, de savon, ont été distribués en présence des agents de la Croix Rouge qui se sont chargés de donner des explications pour une bonne utilisation de ces produits.



Le Pr Arona Coumba Ndoffène a rappelé aux populations que la situation est sérieuse et qu'elles doivent respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires et ne pas se déplacer inutilement dans un contexte où il est difficile de canaliser le virus.