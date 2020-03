Lutte contre le Covid-19 : Youssou Ndour a offert un important lot de matériel sanitaire.

Youssou Ndour s’est engagé pour la lutte contre le Covid-19. Dans un élan de solidarité, le Pca du Groupe Futurs Médias (Gfm) l’a déjà entrepris à sa manière avec un slogan : Opération Daan Coronavirus.



Mieux, le lead vocal du Super Etoile a offert aujourd’hui un camion de kits sanitaires au ministère de la Santé, posant un acte fort à l’image du Khalife général des mourides. Youssou Ndour a remis cet important lot de matériel sanitaire à Abdoulaye Diouf Sarr. «C’est le seul combat qui vaille pour l’heure», selon You.



Le ministre de la Santé et de l’action sociale a salué le geste de Youssou Ndour. « Ce n’est pas une surprise pour nous. Connaissant l’homme et son engagement auprès des populations. Il est toujours debout quand le pays a besoin de lui et en toute circonstance», a remercié le ministre.