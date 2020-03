Lutte contre le Covid-19 / Rufisque : « L’état d’urgence sera scrupuleusement respecté dans le département. » (Serigne A. Kane, préfet de Rufisque)

La lutte se corse après la découverte de deux cas dans le département de Rufisque. Selon le préfet Serigne Ababacar Kane, « Nous allons faire de notre mieux pour doter les services de l’État qui sont obligés de fonctionner malgré cette situation de crise. Les collectivités locales et les entreprises font tout pour accompagner le comité départemental à faire face. » Les délégués de quartier et les associations vont aussi bénéficier de cet appui pour mieux sensibiliser les populations et les familles des cas confirmés qui sont en confinement chez eux, selon toujours le préfet de Rufisque. « L’État d’urgence sera scrupuleusement respecté dans le département. On a doté les forces de sécurité des moyens nécessaires pour faire face. Le service d’hygiène et les structures de santé idem. Des voitures ont été réquisitionnés pour faciliter les opérations de sécurisation. Je peux vous assurer que toutes les mesures vont être appliquées avec sévérité pour éviter la propagation de cette maladie », a-t-il annoncé.