Lutte contre le Covid-19 / Rufisque : « Avec cette épidémie du COVID-19 la demande en gel antiseptique pour main a brusquement triplé » (Toumani Cissokho, DRH)

Le gel antiseptique pour mains est devenu un élément indispensable pour lutter contre le coronavirus, après bien sûr le lavage des mains avec de l’eau et du savon. Valdafrique une des sociétés pharmaceutiques qui en fabrique au Sénégal, a apporté sa contribution en dotant le département de Rufisque d’un quota non négligeable via le préfet de la localité, selon le DRH de ladite société. Selon Toumani Cissokho, « notre entreprise est un laboratoire qui s’active dans la fabrication de médicaments sous la supervision du ministère de la Santé. Avec cette épidémie du COVID-19, la demande en gel antiseptique pour main a brusquement triplé. Nous faisons de notre mieux pour y répondre. Mais il ne faut pas oublier que Valdafarique est basée à Rufisque. C’est pour cela qu’on a décidé de faire ce geste pour apporter notre contribution à cette lutte. » Des masques et un important lot de gel antiseptique ont été remis au préfet du département de Rufisque Serigne Abacar Kane qui a salué cette initiative.