Lutte contre le Covid-19 / Parcelles Assainies : Remise de matériel et denrées alimentaires à certaines structures de santé et à la population par le ministre Amadou Ba.

Dans le cadre de la lutte contre la maladie du Coronavirus, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a procédé à la remise symbolique de dons. L’ensemble des dons d’une valeur de trois cents millions est composé de denrées alimentaires et de matériel sanitaire destinés aux structures de santé comme l’Hôpital Idrissa Pouye, le District de Nabil Choucair, les centres de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, de Cambérène, Gaspard Camara, les 6 postes de santé de la commune des Parcelles Assainies, aux daaras de la commune des Parcelles Assainies, ainsi qu’aux commissariats de police des Parcelles et de Grand-Yoff et la gendarmerie de la Foire, tout comme à l'Association des handicapés des Parcelles. La remise a été effectuée mardi après-midi par le ministre en présence des autorités administratives et sanitaires des Parcelles Assainies...