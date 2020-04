Lutte contre le Covid-19 / Moussa Wagué offre 12 tonnes de denrées et accompagne les daras et Imams de Bignona.

Malgré qu'aucun cas de Covid-19 n'est enregistré dans la commune de Bignona, l'international Sénégalais, fils de la capitale du Fogny s'est engagé pour accompagner les habitants de Bignona. Moussa Wagué a décidé de participer ainsi, à sa manière, à l'appel du chef de l'État, dans la guerre contre le coronavirus. Wagué a fait deux actions pour la localité.



En premier, depuis la confirmation de la présence du Covid-19 au Sénégal, le "Lion" a eu le réflexe d'accompagner la couche la plus vulnérable.



Moussa Wagué a doté les daras de Bignona de produits antiseptiques et de denrées de première nécessité. Un don fait dans la plus grande discrétion. Ce don consiste à empêcher les talibés de trainer dans les rues et à les maintenir dans leurs différents daras.



Secundo, il y a quelques jours, il a fait un don de 12 tonnes en produits de première nécessité distribués dans trois secteurs voire en trois parties : Inter relais, les imams de Bignona et deux autres quartiers. Une action hautement saluée par les bénéficiaires.



L'international compte perpétuer ses actions. D'ailleurs, des sources nous signalent d'importants projets pour son Bignona natal.