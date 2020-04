Lutte contre le Covid 19 : Macky Sall promet le renforcement des capacités de nos armées.

Le Chef de l’Etat Macky Sall a promis le renforcement des capacités de nos armées aux fins de lutter contre le coronavirus. C’était lors de son discours à la Nation en cette veille de la fête de l’Indépendance.



« Je poursuivrai le renforcement des capacités de nos armées à cette fin. Face à cette pandémie sans précédent, je suis rassuré que toutes nos forces, nos intelligences sont unies dans le même élan de lutte », a notamment dit le Chef suprême des forces armées. Dans le contexte de lutte contre le COVID-19, le thème de la Fête de l'Indépendance porte cette année sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes.



« Au-delà des opérations liées à l'état d'urgence, l'armée soutient notre vaillant personnel de santé, dont je salue à nouveau la disponibilité, le dévouement, le courage, la compétence et surtout le professionnalisme », a-t-il notamment dit.



Pour rappel, à la place du grand défilé civil et militaire qui devait marquer l'éclat de nos 60 ans d'indépendance, le Chef de l’Etat présidera demain au Palais de la République, une cérémonie de levée des couleurs, sobre et symbolique.