Lutte contre le Covid-19 : Les mesures clefs du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

En application des mesures prises par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, COVID-19, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement informe les usagers du service public des décisions suivantes :

- la suspension de l’examen théorique et pratique du permis de conduire sur l’étendue du territoire national ;



- la limitation, à leur strict minimum, des opérations de mutations, d’immatriculation et autres opérations sur les véhicules et titres de transport;



- la réduction, à deux cent (200) par jour, du nombre de véhicules effectuant le contrôle technique à Hann et à Mbao ;



- la réduction de la fréquentation des services des transports routiers, notamment les service des mines, du contrôle technique et des permis de conduire ;



- l’application stricte, aux usagers, des mesures de contrôle édictées par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre du plan de riposte contre le Coronavirus.



Les mesures ci-dessus seront appliquées sur la période du 18 mars au 14 avril 2020.

Le Ministère présente, à tous les usagers, ses regrets pour les désagréments induits par lesdites mesures et les invite au respect de ces dispositions nécessaires pour endiguer la propagation du Coronavirus, COVID-19.



Fait à Dakar, le 17 mars 2020.