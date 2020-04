Lutte contre le Covid-19 : Les collectivités territoriales et les élus locaux mobilisent 1,6 milliard de francs.

Dans le cadre de l'effort de guerre contre la pandémie du Coronavirus, le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, M. Oumar Guèye, a rencontré ce vendredi, l’Association des maires du Sénégal, avec à sa tête, Alioune Sall, le maire de Guédiawaye, en compagnie de Adama Diouf le président des élus locaux du Sénégal, pour discuter de la participation des collectivités territoriales et des élus locaux à l'effort de guerre.



Séance tenante, Adama Diouf d'informer le ministre Oumar Guèye de la participation citoyenne des élus locaux et des collectivités territoriales à hauteur de 1.6 milliard de francs CFA.

"En moins d’une semaine, dans cette logique de lutte contre le Covid-19, nous avons mobilisé un milliard 677 millions de francs CFA. Chaque commune indifféremment de leur contribution matérielle a débloqué 5 millions", rappelle le président des élus locaux du Sénégal.



Un geste de grande portée aux yeux du président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall, qui se félicite également des mesures bénéfiques prises par le président de la République Macky Sall.



Le président de l'association des maires du Sénégal invite également le ministre Oumar Guèye à transmettre les encouragements des élus au président de la République dans ce contexte mondial de crise sanitaire.



Le ministre Oumar Guèye qui constate que depuis l’appel du chef de l’État, les collectivités territoriales sont en ligne de front, s'est vivement félicité de l'initiative et invite les élus à serrer davantage les rangs pour la mobilisation de tous afin de combattre la maladie du Coronavirus...