Lutte contre le Covid-19 / Le service d'hygiène de Bignona équipé pour pulvériser les lieux publics.

Depuis la propagation du Covid-19, le président du Conseil départemental de Bignona est sur le terrain. Mamina Kamara après avoir équipé le personnel médical de son département, il a équipé le service d'hygiène qui manque de moyens.



"Nous avons jugé utile d'accompagner le service d'hygiène. On a pensé à saupoudrer, à pulvériser les lieux à forte affluence comme les préfectures, les établissements publics et surtout les quais de pêche, les marchés. Nous les avons appuyé en pulvérisateurs mais aussi en atomiseurs automatiques. Nous avons pensé les équiper en gants, en bottes mais aussi en combinaisons, masques à gaz, masques à respiration, des lunettes", informe Mr Kamara.



Poursuivant, il dit : " nous avons fait la commande des produits qu'ils vont utiliser et surtout selon l'expression des besoins. Les produits étaient déjà sur place. Nous avons procédé à la remise à la préfecture de Bignona", fait-il savoir.



Les produits réceptionnés, les équipes seront déployées dans tout le département pour pulvériser les points à forte fréquentation humaine.

"Les Asp sont eux aussi équipés en masques et gilets pour qu'ils puissent se protéger, car ils sont en faction dans des zones à forte affluence", conclut Mamina Kamara.