Lutte contre le Covid-19 : Le président Macky Sall se pose en rassembleur.

Estimant que « l'heure est grave », Macky Sall a multiplié les appels à l’« unité » et distillé quelques avertissements quant aux risques de propagation de la pandémie du Coronavirus, « une épidémie à l’échelle mondiale », dit-il.



« Une véritable guerre mondiale s’est déclenchée contre cet ennemi commun », a déclaré le Chef de l’État. Suffisant pour qu’il se présente comme le « président du rassemblement », face à l’évolution dans notre pays de la maladie à Coronavirus.



Le président Sall a salué les forces de défense et de sécurité, ainsi que toutes les bonnes volontés mobilisées dans la lutte contre le COVID-19.



« J’exprime ma gratitude à toutes les forces vives de la Nation. Classe politique, majorité et opposition réunies, mouvements citoyens, partenaires sociaux, secteur privé, guides religieux et coutumiers et citoyens, vous êtes nombreux à soutenir l’élan national de riposte contre le COVID- 19 », se félicité le Macky Sall.



Il se posera en rassembleur en annonçant des mesures fortes sur le coronavirus qui est en train de progresser dans le pays avec 87 cas dont 8 guéris.



« Depuis l’apparition du premier cas, le 2 mars dernier, le gouvernement a mis en place un plan de contingentement en cours pour endiguer la progression de la maladie. Mais, de toute évidence, nous n’y sommes pas encore parvenus », s’est-il désolé.



Ils sont nombreux à saluer aujourd'hui le message à la Nation du président de la République Macky Sall sur la pandémie du Coronavirus, « une déclaration à la fois bienvenue et rassembleuse », selon plusieurs intervenants.