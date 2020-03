Lutte contre le Covid-19 : Le mouvement sportif sénégalais débloque une enveloppe de 51 millions FCFA.

En plus des 1.000 milliards annoncés par le président Macky Sall dans le cadre des fonds Force Covid-19, le comité national en charge de la lutte contre la pandémie peut compter sur le soutien de taille du mouvement sportif sénégalais.



En effet, ledit mouvement a officiellement remis un chèque de 51 millions FCFA au comité national en charge du fonds de riposte et de lutte contre la propagation du covid-19. Un appui remarquable au comité mis en place par le Président de la République, Macky Sall. Le tout sous la houlette du ministre des Sports, Matar Ba à la tête de la délégation.



Dans la foulée, des produits nécessaires à la préservation de la santé des citoyens ont été gracieusement offerts. Il s’agit de flacons de Gel hydro-alcoolique et de produits antiseptiques entres autres...