Lutte contre le Covid-19 : "Le comité scientifique Covid-19 a un peu dormi sur ses lauriers" (Dr. Boubacar Camara)

Le comité scientifique Covid a t-il un peu dormi sur ses lauriers? La réponse selon, le Dr. Boubacar Camara, est OUI. En effet, selon lui, depuis l'apparition du premier cas communautaire, fin Mars, il fallait des mesures fortes.

Des mesures comme "le confinement à l'africaine. C'est-à-dire la fermeture de tous les lieux publics, marchés et autres lieux de rencontre (les sportifs sur la corniche, "grand place"....), le transfert des marchés de denrées de première nécessité dans des stades avec les mesures barrières, aucune autorisation de s'asseoir dans la rue (même devant sa maison) de jour comme de nuit, car le virus ne circule pas la nuit uniquement. Une application stricte des mesures appliquées au transport public."

En plus, le Dr Camara estime que le comité scientifique devait rendre "le port du masque obligatoire pour tout le monde quel que soit le type de masque, ou de foulard l'essentiel est d'avoir le nez et la bouche couverts."

Il propose également le maintien du couvre-feu, mais ramadan oblige, "au lieu d'augmenter le temps ou relever les heures, il faut plutôt réduire", "car le virus circule de jour comme de nuit."



Mais il faut surtout, selon lui, faire appliquer les 2 premières mesures, car "chaque jour de retard relativement à la prise de ces décisions entraîne un prolongement de 14 jours de notre pseudo confinement. On sera alors là parti jusqu'au mois d'Août", craint-il.

Pour rappel, le comité est composé de chercheurs qui ont des compétences avérées en la matière.