Lutte contre le Covid-19 : Le SAES contribue à l’effort national avec cinq millions.

Le SAES, fidèle à ses textes fondateurs qui accordent une place fondamentale à l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations, s’associe à l’élan de solidarité nationale et contribue en divers produits sanitaires d’une valeur de cinq 5 millions de FCFA, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.







La riposte mondiale et la grande offensive nationale pour rompre la chaine de contamination du Coronavirus est un impératif absolu qui doit fédérer toutes les énergies et symboliser l’unité nationale dans la guerre contre cette pandémie qui transcende les chapelles idéologiques et syndicales.







Le SAES salue la décision historique du Chef de l’Etat d’interdire toute forme de rassemblement public ainsi que les mesures prises comme la fermeture des frontières aériennes sénégalaises pour les vols vers et en provenance de certaines destinations à forte contamination.







Le SAES félicite et encourage le Ministère de la santé et de l’action sociale ainsi que tous les ministères sectoriels engagés dans la lutte contre le COVID-19.







Le SAES en appelle à un engagement citoyen fort et responsable à travers un changement de comportements comme le lavage systématique des mains avec de l’eau et du savon, une gestion intelligente de notre propreté et de notre environnement, ainsi qu’une promotion des bonnes pratiques en matière d’hygiène.







Enfin, saluant la décision du gouvernement de fermer les établissements scolaires et universitaires, publiques et privés, le SAES lance un appel aux étudiants afin qu’ils respectent les mesures en vigueur, qu’ils soient des relais dans la sensibilisation et qu’ils saisissent cette occasion pour poursuivre leurs activités de recherche et d'apprentissage chez eux.





C’est notre seul gage de victoire contre cet ennemi invisible qu’est le COVID-19.





Tous contre le COVID-19 !

Vive le SAES !

Vive le Sénégal uni !



Fait à Dakar, le 17 mars 2020