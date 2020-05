Lutte contre le Covid-19 : Le Pr Amsatou Sow Sidibé au chevet du Daara El Hadj Malick Sy de Tivaouane.

Pour soutenir l'une des couches les plus vulnérables, c'est à dire, les enfants Talibés, la leader du mouvement "Car Lenen" a procédé ce matin à la distribution de milliers de masques, de riz, et de savon pour le Daara de Elhadj Malick Sy à Tivaouane.

Cette action s'inscrit dans la perspective qu'elle s'était assignée depuis sa rencontre avec le chef de l'État où elle avait pris l'engagement de s’impliquer à fond dans la lutte contre le Covid-19.



En présence du responsable de l'association Talibec qui évolue dans le cadre du social au profit des enfants Talibés, l'ancienne ministre-conseiller entend venir en aide à ces enfants qui sont "des personnes vulnérables" très exposés face à la maladie à coronavirus.



Dans une lancée de sensibilisation, le Pr Amsatou Sow Sidibé appelle ainsi tous les Daaras du Sénégal à soutenir et à protéger cette couche de la population contre cette épidémie qui continue toujours à inquièter.